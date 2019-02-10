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В Москву эвакуировали 27 российских детей из Ирака

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Фото: МЧС РФ
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МЧС России эвакуировало из Ирака в Москву 27 российских детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает сайт ведомства.

«Спецрейс Ил-76 МЧС РФ прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с 27 российскими детьми», — говорится сообщении.

Уточняется, что дети перенесли четырехчасовой перелет хорошо, на борту их сопровождали спасатели, психологи и врачи-педиатры.

30 декабря спецрейс МЧС привез в Россию 30 эвакуированных из Ирака детей, их сопровождала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Матери этих детей — гражданки России, приговорены к различным срокам тюремного заключения или находятся под следствием за участие в террористических организациях. По последним данным МИД РФ, в настоящее время в иракских тюрьмах содержатся порядка 100 женщин, имеющих российское гражданство.

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