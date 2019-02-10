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Россияне взяли два золота и бронзу на Кубке мира по шорт-треку

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Фото: Global Look Press/ Nicolò Campo/Lapresse.Nicol
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Российские шорт-трекисты заняли первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Турине (Италия).

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Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Павел Ситников и Евгения Захарова продемонстрировали результат в 2 мин. 40,553 сек., сообщает ТАСС. Второе место заняли канадцы (2.40,614), третье — сборная США (2.43,493).

Также россияне Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников заняли первое место в мужской эстафете с результатом 7 мин. 0,206 сек.

Россиянки Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова стали третьими в женской эстафете с результатом 4 мин. 12,590 сек. Они уступили спортсменкам из Нидерландов и Италии.

2 февраля Софья Просвирнова стала победительницей на дистанции 1 тыс. м на этапе Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене. Она показала результат в 1 мин. 32,331 сек. Второй к финишу со временем 1 мин. 32,424 сек. пришла корейская конькобежка Чой Чжи Хён.

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