В Стокгольме эвакуировали посетителей театра из-за бутафорского дыма

В Стокгольме (Швеция) эвакуировали посетителей Королевского драматического театра после срабатывания датчиков из-за бутафорского дыма на сцене. Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает Expressen.

Пожарная сигнализация сработала в 17:24 по местному времени (19:24 мск). Вскоре выяснилось, что тревога была ложной.

«Это был бутафорский дым, который спровоцировал сигнализацию», — сказал представитель пожарной службы Тони Франк. Позже посетителям разрешили вернуться в здание.

Ранее в этот же день в жилом доме на юге Стокгольма произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, жители близлежащих зданий были эвакуированы. Полиция проводит расследование.