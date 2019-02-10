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В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв

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Фото: Marco Blomberg/STHLMNEWS
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В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Территория вокруг дома в настоящий момент оцеплена.

«Мы эвакуируем жителей близлежащих зданий, пока мы не выясним, что произошло», — цитирует телеканал RT представителей местной полиции.

Ранее в этот же день взрыв прогремел в булочной во французском городе Лион. Жертвами стали два человека, в том числе один ребенок. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. На данный момент причина взрыва не установлена, полиция начала расследование.

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