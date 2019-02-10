Прямой эфир

Эстонский музыкант сменил имя для участия в выборах

0
Фото: commons.wikimedia.org/Kk
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонскому музыканту и общественному деятелю Рою Страйдеру пришлось поменять имя для участия в парламентских выборах. Он внес псевдоним, под которым известен аудитории, в документы.

Страйдеру 44 года, он пользуется псевдонимом около 30 лет, но в списке кандидатов был обозначен под прежним паспортным именем Рауль Силласте, которое незнакомо избирателям, сообщает эстонское издание Postimees.

По словам музыканта, казусы из-за псевдонима возникали неоднократно — например, в 2011 году он с трудом попал на прием к президенту страны, поскольку приглашение было выписано на имя Страйдера, а впускать в резиденцию человека по фамилии Силласте сотрудники службы безопасности не хотели. После этого у него возникло желание официально сменить имя, но министерство внутренних дел по разным причинам отказывало в смене документов. При последней попытке он воспользовался помощью адвоката.

Среди причин для отказа в перемене имени фигурировало в том числе требование брать только эстонские имена. Кроме того, Страйдеру объясняли, что фамилия якобы не должна начинаться с трех согласных подряд, сообщает издание ERR.

Эстонские законы позволяют кандидатам менять имя не менее чем за 13 дней до выборов. Голосование назначено на 3 марта.

Рой Страйдер — эстонский музыкант, писатель и общественный деятель. Он не входит ни в одну партию, но баллотируется в депутаты как сторонник социал-демократов.

В январе член правления Центристской партии, возглавляющей правящую коалицию в Эстонии, Раймонд Кальюлайд призвал партию «Эстония 200» убрать с улиц Таллина политическую рекламу, разделяющую русских и эстонцев. По его словам, реклама, в которой русским и эстонцам советуют ждать трамвай по отдельности, раздувает межнациональную вражду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Толкнувший журналистку Скабееву депутат рады получит госнаграду Эстонии
Министр юстиции Эстонии призвал к отказу от «Тотального диктанта»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017