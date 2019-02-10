Эстонский музыкант сменил имя для участия в выборах

Эстонскому музыканту и общественному деятелю Рою Страйдеру пришлось поменять имя для участия в парламентских выборах. Он внес псевдоним, под которым известен аудитории, в документы.

Страйдеру 44 года, он пользуется псевдонимом около 30 лет, но в списке кандидатов был обозначен под прежним паспортным именем Рауль Силласте, которое незнакомо избирателям, сообщает эстонское издание Postimees.

По словам музыканта, казусы из-за псевдонима возникали неоднократно — например, в 2011 году он с трудом попал на прием к президенту страны, поскольку приглашение было выписано на имя Страйдера, а впускать в резиденцию человека по фамилии Силласте сотрудники службы безопасности не хотели. После этого у него возникло желание официально сменить имя, но министерство внутренних дел по разным причинам отказывало в смене документов. При последней попытке он воспользовался помощью адвоката.

Среди причин для отказа в перемене имени фигурировало в том числе требование брать только эстонские имена. Кроме того, Страйдеру объясняли, что фамилия якобы не должна начинаться с трех согласных подряд, сообщает издание ERR.

Эстонские законы позволяют кандидатам менять имя не менее чем за 13 дней до выборов. Голосование назначено на 3 марта.

Рой Страйдер — эстонский музыкант, писатель и общественный деятель. Он не входит ни в одну партию, но баллотируется в депутаты как сторонник социал-демократов.

В январе член правления Центристской партии, возглавляющей правящую коалицию в Эстонии, Раймонд Кальюлайд призвал партию «Эстония 200» убрать с улиц Таллина политическую рекламу, разделяющую русских и эстонцев. По его словам, реклама, в которой русским и эстонцам советуют ждать трамвай по отдельности, раздувает межнациональную вражду.