В Белом доме допустили возможность нового шатдауна

Исполняющий обязанности главы Белого дома Ник Малвэни заявил в интервью NBC News, что не может полностью исключить возможность нового шатдауна.

Повторная приостановка работы правительства из-за отсутствия финансирования может произойти, по словам Малвэни, если конгресс США не сможет принять решение о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой через неделю.

По мнению Малвэни, конгресс вероятно всё же заключит сделку о финансировании стены, которая бы удовлетворила и выступающее резко против стены на мексиканской границе левое крыло Демократической партии, и поставившего строительство стены одним из предвыборных обещаний перед избирателями президента США Дональда Трампа.

6 февраля Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом напомнил, что у того осталось только 10 дней на принятие бюджета и выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу — причиной шатдауна стало нежелание демократов конгресса выделять средства в бюджете на строительство стены на границе с Мексикой. Без финансирования оказались девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. были отправлены в неоплачиваемые отпуска. 24 января стало известно, что госслужащие США массово отказываются ходить на работу из-за шатдауна.

Договоренность о временной приостановке шатдауна была достигнута лишь 26 января.

27 января газета The Washington Post написала, что самый длительный в истории страны шатдаун обошелся Вашингтону и его пригородам в $1,6 млрд.