Посол заявил о желании Запада оторвать Белоруссию от России

Запад стремится использовать Белоруссию для давления на Россию. Такое мнение озвучил посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

По словам дипломата, Запад ведет работу, нацеленную на то, чтобы «разорвать вековые связи между нашими народами, сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды». Ее цель — оторвать Белоруссию от России в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане, передает «Интерфакс».

В дальнейшем территория будет использоваться как плацдарм для давления на Россию, отметил Бабич.

На работу по отрыву Белоруссии от России выделяются «сотни миллионов долларов и евро», подчеркнул дипломат.

«Идет работа над искажением совершенно очевидных фактов истории, которые не подлежат сомнению. Большая работа проводится в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Применяются самые совершенные информационные технологии», — уверен посол.

Ранее 10 февраля Бабич высоко оценил уровень сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере. По его словам, речь идет о взаимодействии стран как на уровне нормативной базы, так и на уровне межрегиональной группировки войск, что позволяет государствам быть готовыми к «отражению агрессии любого уровня».