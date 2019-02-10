Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сбрил бороду

Форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах изменил свой имидж и сбрил бороду.

26-летний египтянин опубликовал в своем Instagram селфи, где он сидит в салоне автомобиля без запомнившейся и ставшей привычной фанатам бороды.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года после перехода из «Ромы». Он провел 83 матча, в которых забил 63 мяча и сделал 24 голевые передачи. Контракт футболиста с английским клубом является долгосрочным и рассчитан на пять лет. По словам главного тренера команды Юргена Клоппа, это награда для футболиста за его вклад в успехи клуба в прошлом сезоне.

В сентябре прошлого года FIFA назвала гол Салаха в матче с «Эвертоном» чемпионата Англии сезона-2016/17 лучшим по итогам года.