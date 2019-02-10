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Кавани пропустит первые два матча за ПСЖ в Лиге чемпионов

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Нападающий парижского футбольного клуба ПСЖ уругваец Эдинсон Кавани пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» 12 февраля из-за травмы правого бедра. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Отмечается, что период восстановления займет от нескольких дней до нескольких недель.

Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» парижский клуб остается в сложном положении, поскольку помимо Кавани встречу из-за перелома пятой плюсневой кости правой ноги пропустит бразилец Неймар. Период восстановления одного из лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Франции займет порядка 10 недель.

Наряду с Кавани и Неймаром в первой игре ПСЖ в Лиге чемпионов не сыграет полузащитник клуба Марко Верратти из-за растяжения связок голеностопного сустава левой ноги.

Кавани получил травму во время реализации пенальти в матче 24-го тура чемпионата Франции в матче против «Бордо». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу ПСЖ.

В сезоне-2018-19 Эдинсон Кавани провел 25 матчей за клуб во всех турнирах. Он забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач.

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