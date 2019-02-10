Мэрия Парижа подала в суд на сервис Airbnb

Мэрия Парижа подала в суд на сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb за нарушение законодательства о сдаче квартир. Об этом в интервью газете Journal du Dimanche заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

«Мы не можем принять, что Airbnb и другие нарушают закон. Наши службы контроля выявили первую тысячу незаконных (объявлений), за каждое из которых возможен штраф в €12,5 тыс.», — заявила Идальго. Максимально возможная сумма, которую может заплатить парижским властям Airbnb, составляет €12,5 млн.

Парижская градоначальница добавила, что собственники многих квартир, сдаваемых в аренду туристам в течение всего года, не декларируют свой доход.

По законам Франции квартиру запрещается сдавать более 120 дней в году. Также она должна иметь регистрационный номер. За каждое незарегистрированное предложение полагается штраф в €12,5 тыс.

В ноябре прошлого года жительница поселения Кида в Израиле Маанит Рабинович обратилась от имени домовладельцев в Иудее и Самарии в окружной суд с представительским иском против Airbnb. По ее заявлению, сервис отказался публиковать объявления о сдаче домов и квартир в Иудее и Самарии, назвав территории «оккупированными» в большинстве стран мира.