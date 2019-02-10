Командир «Русских витязей» опроверг показ новой фигуры высшего пилотажа

У группы «Русские витязи» пока нет новых фигур группового пилотажа. Об этом сообщил командир пилотов Андрей Алексеев.

Показанный на тренировке в Кубинке роспуск называется «Тюльпан» (если при его выполнении отстреливать тепловые ловушки, в небе дымом рисуется фигура, похожая на цветок) и ранее неоднократно демонстрировался на различных авиашоу, сообщает ТАСС.

Ранее 10 февраля телеканал «Звезда» сообщил, что «Русские витязи» во время тренировки в Кубинке показали новую пилотажную фигуру «Небесный цветок».

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка. До осени 2016 года она использовала истребители Су-27, в ноябре 2016-го получила первые самолеты Су-30СМ.