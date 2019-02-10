Прямой эфир

Командир «Русских витязей» опроверг показ новой фигуры высшего пилотажа

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У группы «Русские витязи» пока нет новых фигур группового пилотажа. Об этом сообщил командир пилотов Андрей Алексеев.

Показанный на тренировке в Кубинке роспуск называется «Тюльпан» (если при его выполнении отстреливать тепловые ловушки, в небе дымом рисуется фигура, похожая на цветок) и ранее неоднократно демонстрировался на различных авиашоу, сообщает ТАСС.

Ранее 10 февраля телеканал «Звезда» сообщил, что «Русские витязи» во время тренировки в Кубинке показали новую пилотажную фигуру «Небесный цветок».

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка. До осени 2016 года она использовала истребители Су-27, в ноябре 2016-го получила первые самолеты Су-30СМ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пилотажная группа «Русские витязи» отмечает день рождения
Пилот назвал зоны наиболее интенсивной турбулентности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017