«Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Пилотажная группа Воздушно-космических сил (ВКС) России «Русские витязи» показала новые фигуры высшего пилотажа во время тренировочных полетов на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Сначала летчики показали безупречную слетанность на многофункциональных истребителях поколения «4+» Су-30СМ. Они синхронно продемонстрировали плавные заходы, «горку» с разворотом, «бочку», а также «петлю Нестерова».

В завершение пилоты показали новую фигуру — роспуск после набора высоты. Если раньше при заходе на зрителя «четверка» расходилась в разные стороны, то теперь она поднимается вверх, после чего истребители разлетаются в стороны на высоте примерно 1 км, сообщает телеканал «Звезда».

В ноябре прошлого года «Русские витязи» впервые выступили в Бахрейне на новых истребителях Су-30СМ в рамках международного авиашоу— BIAS-2018. На этих машинах россияне участвовали в мероприятиях в Малайзии, ОАЭ и некоторых других странах.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» сформирована в 1991 году на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка. До осени 2016 года она использовала истребители Су-27, в ноябре 2016-го получила первые самолеты Су-30СМ.