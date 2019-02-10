Краснодарский судья не возместил ущерб сбитой им спортсменке

Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, сбивший 18-летнюю спортсменку, до сих пор не выплатил пострадавшей компенсацию. Об этом рассказала мать девушки Марина Зверева.

По ее словам, прокуратура Кубани должна была направить материалы дела в Генпрокуратуру. После этого главный надзорный орган должен был обратиться в Верховный суд, где и смогли бы принять решение по факту наезда на пешехода и оставления места ДТП. Более того, глава СКР Александр Бастрыкин просил «оперативно и объективно установить все обстоятельства». Однако мать пострадавшей отмечает, что дело не движется.

«От него никаких движений. Человек живет в свое удовольствие, как жил, так и живет. Он подал в отставку, но это означает, что через год он может восстановиться. В суд я сама не обращалась, потому что мне пообещали адвокатов, но так все это и осталось», — приводит слова родственницы девушки радиостанция «Говорит Москва».

Мать спортсменки рассказала, что вскоре планирует повезти дочь на платную операцию. В настоящее время девушка не тренируется.

В декабре прошлого года Крикоров, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил на пешеходном переходе молодую девушку. Она получила травмы средней степени тяжести. Пострадавшая является членом сборной Краснодарского края по тхэквондо, чемпионкой края и победительницей первенства ЮФО 2018 года.

После этого виновник ДТП подал в отставку. Пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало заявляла, что Крикоров возместил ущерб потерпевшей.