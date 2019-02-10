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Макгрегор предложил провести третий бой с Нейтом Диасом

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Joel Marklund
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил о желании провести третий бой с американцем Нейтом Диасом. Об этом спортсмен заявил в своем Twitter.

Макгрегор ответил на заявление бразильского бойца Андерсона Силвы, который заявил, что хотел бы встретиться с Диасом в рамках турнира UFC 237 в бразильском городе Куритиба.

«Забронируйте его. Я буду драться с Нейтом там», — написал Макгрегор.

Макгрегор и Диас прежде дважды встречались в октагоне в 2016 году. В первом бою Диас одержал победу при помощи удушающего приема. Вторая встреча закончилась в пользу ирландца по итогам решения судей. После той встречи Нейт Диас ни разу не выступал в UFC.

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6 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в финале турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. Ему удалось одолеть ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. После боя он в ответ на провокацию команды противника перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. При этом Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

Из-за инцидента на время расследования Нурмагомедову заморозили выплату гонорара в размере $2 млн. Глава UFC Дана Уайт не исключал, что Хабиб больше не сможет выступать в UFC. Позже он заявил, что чемпион в легком весе останется участником Абсолютного бойцовского чемпионата.

29 января атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев. Также спортсмена обязали выплатить $500 тыс. штрафа.

2 февраля Нурмагомедов прокомментировал решение атлетической комиссии штата Невада о его дисквалификации. По его мнению, орган не учел то, что россиянин не был инициатором драки. Кроме того, он обратил внимание на провокации со стороны команды своего противника и поддержку, оказываемую организацией Макгрегору и его единомышленникам.

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