Лавров поставил точку в вопросе суверенитета России над Курилами

Москва не намерена обсуждать с Токио вопрос суверенитета России над Курильскими островами. Об этом заявил в понедельник, 14 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно, подчеркнув, что это «базовая позиция» российской стороны.

«То была, есть и будет территория России», — приводит слова министра сайт kp.ru.

По словам главы МИД РФ, у России и Японии сохраняются существенные разногласия по поводу мирного договора.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

При этом дипломат добавил, что лидеры двух стран намерены нормализовать отношения между государствами, пишет «Ридус». Москва и Токио готовы работать на основе декларации 1956 года, что означает «признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды», подчеркнул Лавров.

Министр уточнил, что работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности и нагнетания противоречивой риторики.

Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что Россия и Япония договорились о разработке новых проектов по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

Лавров подчеркнул, что действия Соединенных Штатов по развитию системы противоракетной обороны (ПРО) в Японии создают угрозу для России и Китая.

Сергей Лавров и Таро Коно провели 14 января первый раунд переговоров, напоминает телеканал «360».

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что 22 января в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что в ходе встречи будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между Москвой и Токио.