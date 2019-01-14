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В Кремле подтвердили переговоры Путина и Абэ 22 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в Москве 22 января. Ожидается, что в ходе встречи будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между Москвой и Токио. Об этом 14 января сообщили пресс-служба Кремля.

«Ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

В Кремле отметили, что Абэ будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению главы российского государства.

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно в Москве объявил о начале переговоров между по проблеме мирного договора.

В середине ноября 2018 года Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

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