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Несколько жителей Коми заболели гонконгским гриппом

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С 7 по 13 января в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4452 человека, в том числе детей — 3317, сообщает региональный Роспотребнадзор. Среди заболевших 74,5% составляют дети в возрасте до 14 лет.

В единичных случаях определяются вирусы гриппа А (H3N2), передает ИА «Комиинформ». Штамм А (H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми осуществлялась прививочная кампания, что позволило избежать серьезных осложнений. Первые случаи гонконгского гриппа были выявлены в Инте. 

Как сообщалось в октябре, первый случай заражения человека потенциально смертельным вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае. Инцидент произошел в южной провинции Гуандун. Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, который имел контакт с живой домашней птицей.

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