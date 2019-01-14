Несколько жителей Коми заболели гонконгским гриппом

С 7 по 13 января в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 4452 человека, в том числе детей — 3317, сообщает региональный Роспотребнадзор. Среди заболевших 74,5% составляют дети в возрасте до 14 лет.

В единичных случаях определяются вирусы гриппа А (H3N2), передает ИА «Комиинформ». Штамм А (H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми осуществлялась прививочная кампания, что позволило избежать серьезных осложнений. Первые случаи гонконгского гриппа были выявлены в Инте.

Как сообщалось в октябре, первый случай заражения человека потенциально смертельным вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае. Инцидент произошел в южной провинции Гуандун. Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, который имел контакт с живой домашней птицей.