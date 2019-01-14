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Родители получили полмиллиона рублей компенсации за смерть ребенка в больнице

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Фото: РИА Новости/Илья Московец
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Суд в городе Альметьевске (Республика Татарстан) постановил взыскать с центральной районной больницы 530 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу родителей умершего ребенка.

Дело по иску родителей к медучреждению альметьевский городской суд рассмотрел в понедельник, 14 января.

«С больницы в пользу матери в счет компенсации морального вреда было взыскано 220 тыс. рублей и 110 тыс. рублей штрафа. В пользу отца было взыскано 200 тыс. рублей», — цитирует ТАСС представителя в суде.

Отмечается, что в 2013 году женщина родила дочь в местной ЦРБ. Через три дня девочка умерла от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжелыми осложнениями. В отношении врача-неонатолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей» (ч. 2 ст. 109). Суд оправдал женщину.

25 декабря суд в Самаре признал виновной акушера-гинеколога в смерти пациентки, которая родила троих детей. По версии следствия, лечение не соответствовало заболеванию женщины, не предотвратило развитие опасных осложнений и усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело к ее смерти.

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