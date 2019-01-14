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Собянин провел технический пуск метро от «Саларьево» до «Коммунарки»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин провел в понедельник, 14 января, технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки».

«Основные работы завершены еще на четырех станциях метрополитена», — цитирует градоначальника сетевое издание m24.ru.

По его словам, это значительно улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей ТиНАО, а также разгрузит Солнцевскую ветку метро, дороги Киевского направления и Калужское шоссе.

«Еще несколько месяцев потребуется для пуска-наладки оборудования. И уже к лету москвичи получат четыре новые станции. Город станет ближе для 200 тыс. жителей новой Москвы и прилегающих к ней районов Московской области», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей»

Собянин также отметил, что запланированы работы по продлению этого участка еще на одну станцию.

Общая протяженность участка красной ветки метро от «Саларьево» до «Коммунарки» составляет 12 км. Большая часть новой линии впервые проходит в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Автомобильный и метротоннель длиной 1,9 км на пересечении нового участка с Калужским шоссе будет совмещенным. В некоторых местах его ширина превышает 90 м, что делает сооружение уникальным.

На новом участке откроют четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», пишет сайт kp.ru. Каждую из них оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Поблизости создадут перехватывающие парковки на 4,2 тыс. машино-мест.

Ранее 14 января информационный центр транспортного комплекса города Москвы сообщил, что движение ограничат для автомобилистов на улице Удальцова в Западном административном округе столицы с 15 января в связи с продлением сроков строительства Большой кольцевой линии метро.

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