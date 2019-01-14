В последнее время мы очень часто с сожалением констатируем, что наши дети стали агрессивнее. Об этом говорят регулярные сообщения СМИ о чрезвычайных происшествиях в российских школах. Увы, это уже не то место, где дети и взрослые чувствуют себя в безопасности. Печальные новости пришли из Сызрани: подростки поссорились, учительница заступилась за одного из них, попыталась разнять драку и получила, по ее словам, случайный удар в лицо. В результате у нее сотрясение мозга. И педагог, и ее ученик оказались в больнице.

Дети сейчас зачастую предоставлены сами себе, страдают от дефицита внимания со стороны родителей. Их воспитывают улица, гаджеты, интернет. Отсюда девиантное поведение в самых разных его проявлениях. Но, конечно, не стоит всю вину перекладывать на детей. Их поведение скорее является отражением нарастающей агрессии, которую мы наблюдаем в социуме, а сами школьники, возможно, наблюдают ее в своих семьях.

Есть и колоссальные системные проблемы. За последние годы произошло глобальное снижение статуса учителя и, соответственно, заметно проявляется отсутствие уважения к педагогам и у многих школьников, и у некоторых родителей. В результате многочисленных реформ образования, учитель перестал быть наставником и авторитетом, как это было раньше. Педагог стал простым исполнителем, по сути, обслуживающим персоналом.

Мы наблюдаем тотальное бесправие учителя. У него много обязанностей, он всем должен, но на что имеет право он сам — непонятно. Например, если ученик получает одни двойки, плохо себя ведет, не справляется с программой, сейчас учитель фактически не может оставить его на второй год, потому что неуспевающий ученик в глазах администрации — плохой показатель работы самого учителя.

По поводу и без родители регулярно обращаются с жалобами к директору школы, в Рособрнадзор, в прокуратуру. А администрации школы проще избавиться от «проблемного» учителя, чтобы избежать скандала. И чаще всего, к сожалению, это происходит без разбора полетов. Бывают даже ситуации, когда ученики и родители, наоборот, вступаются за педагога, защищая его от произвола организаторов образовательной деятельности. Кстати, даже в истории педагога из Сызрани наказывать вряд ли кого-то будут — сообщалось, что учитель якобы никаких претензий к своим агрессивным ученикам не имеет.

Что мы получаем в результате? Учитель должен приходить в школу с желанием учить детей и помогать им, а начинает всего бояться. В этой истории ситуация сложилась абсурдно: учитель хотела разнять школьников, прекратить драку, а в результате серьезно пострадала. Но, представим, если бы она не вступилась? Тогда ее обвинили бы в бездействии.

Решение проблемы, прежде всего, лежит в изменении подхода к вопросам безопасности. Видится явная необходимость оснащения каждого помещения в школе камерами видеонаблюдения. Возможно, стоит предметно обсудить возможность установки в каждом классе тревожной кнопки для учителя. Да, эти меры еще нужно обсуждать на серьезном уровне, ибо потребуются достаточно затратные механизмы. Но, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье как детей, так и учителей, уже давно пора принимать радикальные решения. Не случайно губернатор дал поручение министерству образования области дополнительно усилить защиту педагогов.

Кроме того, стоит задуматься о том, чтобы в школах появились штатные психологи не только для детей, но и для учителей. Чтобы педагоги регулярно проходили подготовку, консультации, обучение. Это снизит эмоциональную нагрузку на всех участников образовательного процесса, и поможет остановить эту агрессивную волну. Ведь школа, к сожалению, стала местом, в котором все труднее чувствовать себя защищенным. А профессия учитель — опасной.

Автор — председатель Национального родительского комитета

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