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Эксперт прокомментировал результаты опроса об отношении россиян к правительству

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Результаты опроса «Лeвaдa-центра» об отношении россиян к правительству говорят о необходимости изменения приоритетов в работе кабинета министров РФ. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Согласно опросу, обнародованному 14 января 57% респондентов считают, что правительство не может справиться с ростом цен и падением доходов населения, 46% опрошенных — что кабмин не может обеспечить людей работой, 43% — что не заботится о социальной защите населения.

По словам Журавлевa, недовольство граждан вполне нормально, так как долгосрочные планы правительства по улучшению жизни населения не дают плодов именно сегодня.

«Власти увлеклись решением стратегических макроэкономических задач, наполнением бюджета, надеясь, что это автоматически приведет к появлению новых рабочих мест и повышению уровня жизни. И в перспективе это сработает. Но людям нужно жить сегодня, и вполне справедливо, что и улучшения они хотят видеть сегодня», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Журавлев добавил, что правительству стоит уделять большее внимание жизни простых россиян и «объяснять людям смысл своих стратегических усилий».

В августе сообщалось, что экономические перспективы страны позитивно оценивают 30% россиян.

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