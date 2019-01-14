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СМИ показали видео с лежащим в больнице Плющенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Появилось видео из больницы в Москве, куда был госпитализирован российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кадры попали в распоряжение РЕН ТВ

По данным телеканала, 36-летний спортсмен обратился в клинику несколько дней назад из-за боли в спине. Его поместили в нейрохирургическое отделение. 

Жена фигуриста — продюсер Яна Рудковская — отказалась комментировать состояние своего супруга. Она подчеркнула, что здоровье Плющенко касается только его и его семьи.

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