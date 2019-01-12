Евгений Плющенко попал в больницу

36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы. Об этом 12 января сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что спортсмен пожаловался врачам на боли в спине. В настоящее время он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.

Накануне Нового года, 18 декабря, Евгений Плющенко посоветовал олимпийской чемпионке по фигурному катанию в Сочи Аделине Сотниковой завершить карьеру.

После Олимпиады в Сочи Сотникова пропустила два сезона из-за травм, но в это время участвовала в различных шоу. В апреле 2017 года она начала сотрудничать с Плющенко, который является в настоящее время ее тренером.