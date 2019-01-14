Мужчина впал в кому после наезда «ВАЗа» в Оренбуржье

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области автомобиль «ВАЗ» сбил мужчину. Пешеход в состоянии комы находится в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Авария произошла поздно вечером в субботу, 12 января, на 19-м км автодороги Кувандык–Новоуральск. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-21101 допустил наезд на 28-летнего мужчину, который шел по середине проезжей части по ходу движения автомобиля, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход в состоянии комы был госпитализирован. У него были диагностированы травмы головы, открытый перелом голени.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.