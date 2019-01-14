Прямой эфир

Мужчина впал в кому после наезда «ВАЗа» в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области автомобиль «ВАЗ» сбил мужчину. Пешеход в состоянии комы находится в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Авария произошла поздно вечером в субботу, 12 января, на 19-м км автодороги Кувандык–Новоуральск. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-21101 допустил наезд на 28-летнего мужчину, который шел по середине проезжей части по ходу движения автомобиля, пишет РИА «Оренбуржье».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход в состоянии комы был госпитализирован. У него были диагностированы травмы головы, открытый перелом голени.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом в Казани
Пенсионерка погибла после наезда иномарки в Томской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017