Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Известиями» исключил возможность начала полномасштабной войны между Украиной и Россией.

Так он отреагировал на заявление ветерана украинской внешней разведки генерал-лейтенанта Василия Богдана, который заявил, что до выборов президента Украины никаких военных действий точно не будет, так как Москва «надеется на смену политического курса страны». После выборов начала полномасштабной войны между Киевом и Москвой Богдан также не ждет, потому что Россия «поняла, что Украина — нелегкая добыча».

Шерин согласился что полномасштабная война между государствами исключена, потому что у России нет планов развязывать вооруженный конфликт ради ресурсов, как это делает США в отношении нефтяных стран.

К тому же потенциал двух государств слишком разный, а историческая связь стран очень велика, добавил парламентарий. По его словам, Россия до сих пор воспринимает Украину как братский народ, а не с имперских позиций.

10 января первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Он уверен, что Москве вполне хватит военной мощи для этого, однако он усомнился в том, что РФ пойдет на этот шаг.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признать новую власть и объявили о своей независимости. При этом ответственность за ситуацию в Донбассе Киев возложил на Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к скорейшему урегулированию ситуации.