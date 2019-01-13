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В ЛНР заявили о размещении украинского комплекса ПВО в жилой застройке

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Фото: TASS/Zuma
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Украинская армия разместила во дворе дома в селе Клиновое у линии соприкосновения зенитный ракетный комплекс «Оса». Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Представителями миссии ОБСЕ зафиксировано размещение ЗРК «Оса» во дворе жилого дома на северной окраине населенного пункта Клиновое, что является нарушением международного гуманитарного права», — приводит его слова агентство «Луганскинформцентр».

Марочко также добавил, что бойцы ВСУ начали активно занимать частные дома и отбирать автомобили мирных жителей, проживающих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Ранее, 12 января, Марочко сообщил, что Киев разместил в направлении Луганска боевые вертолеты и полторы сотни единиц сухопутной техники.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

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