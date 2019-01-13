В ЛНР заявили о размещении украинского комплекса ПВО в жилой застройке

Украинская армия разместила во дворе дома в селе Клиновое у линии соприкосновения зенитный ракетный комплекс «Оса». Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Представителями миссии ОБСЕ зафиксировано размещение ЗРК «Оса» во дворе жилого дома на северной окраине населенного пункта Клиновое, что является нарушением международного гуманитарного права», — приводит его слова агентство «Луганскинформцентр».

Марочко также добавил, что бойцы ВСУ начали активно занимать частные дома и отбирать автомобили мирных жителей, проживающих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Ранее, 12 января, Марочко сообщил, что Киев разместил в направлении Луганска боевые вертолеты и полторы сотни единиц сухопутной техники.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).