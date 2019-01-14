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На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

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Фото: TASS/Zuma/Oleg Pereverzev
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Начало войны между Украиной и Россией маловероятно, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, до выборов президента Украины никаких военных действий точно не будет, так как Москва «надеется на смену политического курса страны».

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После выборов начала полномасштабной войны Богдан также не ждет, потому что Россия «поняла, что Украина — нелегкая добыча».

Генерал выразил мнение, что война якобы возможна лишь в случае наступления российских войск. Также он заявил, что Украина готовится к нападению со стороны Белоруссии, которую «пытается захватить Кремль».

«Мы готовимся отразить наступление», — цитирует его портал «Факты».

Богдан также рассказал о подготовке Киева к возвращению Донбасса.

«Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае», –– сообщил генерал.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признать новую власть и объявили о своей независимости.

При этом ответственность за ситуацию в Донбассе Киев возложил на Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к скорейшему урегулированию ситуации.

10 января первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Он уверен, что Москве вполне хватит военной мощи для этого.

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