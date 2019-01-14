На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Начало войны между Украиной и Россией маловероятно, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его мнению, до выборов президента Украины никаких военных действий точно не будет, так как Москва «надеется на смену политического курса страны».

После выборов начала полномасштабной войны Богдан также не ждет, потому что Россия «поняла, что Украина — нелегкая добыча».

Генерал выразил мнение, что война якобы возможна лишь в случае наступления российских войск. Также он заявил, что Украина готовится к нападению со стороны Белоруссии, которую «пытается захватить Кремль».

«Мы готовимся отразить наступление», — цитирует его портал «Факты».

Богдан также рассказал о подготовке Киева к возвращению Донбасса.

«Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае», –– сообщил генерал.

После госпереворота на Украине в 2014 году Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признать новую власть и объявили о своей независимости.

При этом ответственность за ситуацию в Донбассе Киев возложил на Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к скорейшему урегулированию ситуации.

10 января первый президент Украины Леонид Кравчук оценил возможность захвата всей страны Россией. Он уверен, что Москве вполне хватит военной мощи для этого.