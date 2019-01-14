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Лукашенко призвал урегулировать «недоразумение» в Донбассе

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Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к скорейшему урегулированию  конфликта на юго-востоке Украины. Свою позицию он озвучил на встрече в Минске с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком, который также является представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу. 

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«Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сказал Лукашенко, его слова приводит «РИА Новости»

В свою очередь Медведчук отметил роль Белоруссии и лично ее лидера в урегулировании конфликта.

Он пояснил, что Лукашенко предоставил площадку для переговоров по ситуации в Донбассе и принятые минские соглашения продолжают восприниматься как единственный план мирного разрешения ситуации. В то же время политик с сожалением констатировал, что они не исполняются.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).

Сейчас в Донбассе действует так называемое новогоднее перемирие, оно вступило в силу 29 декабря. В новогоднюю ночь режим прекращения огня не нарушался, однако 1 января в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили об обстреле Докучаевска украинскими военными.

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