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В ДНР на посетителей рынка рухнул торговый ряд

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Фото: РЕН ТВ
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Торговый ряд рухнул на посетителей на одном из рынков в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает DonPress

ЧП произошло 11 января в Макеевке. Конструкция упала под тяжестью снега. 

По информации издания, пострадало много людей. Сведений о погибших пока нет. 

На месте происшествия работает МЧС, прибыли несколько карет скорой помощи. 

Ранее в январе сообщалось, что пассажиров украинского поезда Ужгород–Одесса затопило кипятком. Оказалось, что проводники налили слишком много воды для пользования туалетом во время заправки. 

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