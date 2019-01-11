В ДНР на посетителей рынка рухнул торговый ряд
Торговый ряд рухнул на посетителей на одном из рынков в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает DonPress.
ЧП произошло 11 января в Макеевке. Конструкция упала под тяжестью снега.
По информации издания, пострадало много людей. Сведений о погибших пока нет.
На месте происшествия работает МЧС, прибыли несколько карет скорой помощи.
Ранее в январе сообщалось, что пассажиров украинского поезда Ужгород–Одесса затопило кипятком. Оказалось, что проводники налили слишком много воды для пользования туалетом во время заправки.