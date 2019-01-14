Фото яйца побило рекорд Кайли Дженнер по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца в социальной сети Instagram побило мировой рекорд модели Кайли Дженнер, которая выложила снимок своей новорожденной дочери и собрала 18,2 млн лайков.

Фото яйца было опубликовано в аккаунте @world_record_egg 4 января. Авторы снимка прямо указали, что собираются обогнать по лайкам пост Дженнер. Им это удалось — к настоящему моменту пост набрал почти 25,5 млн отметок «нравится».

Издание Buzzfeed обратилось к таинственному владельцу аккаунта. Оказалось, что профилем фактически управляет Генриетта — курица из британской деревни. Генриетта отказалась от телефонного интервью, но согласилась ответить на вопросы по электронной почте.

Домашняя птица рассказала, что яйцо зовут Юджин. Она решила бросить вызов Дженнер, после того как бросила пить и прочитала статью о 20 лучших постах в Instagram, который возглавляла модель. Рекордсменка утверждает, что в подобным соревновании нет «ничего личного».

По мнению Генриетты «сила яйца велика». Более того, ей самой нравятся яйца «по утрам». Она также успокоила вегетарианцев, заверив, что не собирается есть Юджина.

Что касается извечного вопроса о том, что было первым — курица или яйцо, Генриетта ответила: «Яичная банда».

Между тем, сама Кайли Дженнер уже ответила видеороликом, на котором разбивает куриное яйцо на асфальт. «Получи, маленькое яичко», — гласит подпись к посту.

Ранее по Instagram определили самое счастливое место в мире. Оказалось, что это Диснейленд в Токио.