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Сахалин накроют сразу несколько циклонов

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Сахалин в ближайшие дни окажется под влиянием сразу нескольких циклонов. Они принесут на остров обильные снегопады и сильный ветер. 15 января на юге острова ждут первый циклон со стороны Японского моря, а в середине недели на север региона придет циклон с Охотского моря.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на областное управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Температура начнет понижаться. Сейчас в Южно-Сахалинске солнечно, без осадков и -7 градусов.

Между тем, синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в центральной части России. Традиционных морозов не ожидается, 19 и 20 января ночью столбики термометров будут опускаться до -10 градусов, а днем подниматься до -2.

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