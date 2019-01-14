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Нарушение санитарных норм в отношении детей хотят приравнять к тяжким преступлениям

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей.

Новые квалифицирующие признаки депутат предлагает внести в статью 236 Уголовного кодекса («Нарушение санитарно-эпидемиологических норм»).

Кроме того, Яровая напомнила, что статья 238 Уголовного кодекса «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» уже устанавливает как тяжкое преступление производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении детей в возрасте до 6 лет, передает ТАСС.

«Я предлагаю обеспечить защиту всех малолетних детей, то есть детей до 14 лет», — отметила она.

По словам парламентария, это повысит срок давности по таким преступлениям, а также позволит расширить доказательную базу и проводить сложные экспертные исследования.

Ранее в январе сообщалось, что Роспотребнадзор уточнит и детализирует список продуктов питания, которые школьники смогут приносить в образовательные учреждения из дома.

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