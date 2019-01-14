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В Иркутске маршрутка проехала по ногам пенсионерки и скрылась

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В Иркутске задержали водителя маршрутного автобуса, который совершил наезд на пожилую женщину. У нее перлом обеих ног.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, инцидент произошел утром 14 января на улице Карла Либкнехта. Водитель автобуса маршрута № 80 не заметил, что пенсионерка хотела войти в салон, и продолжил движение.

В итоге женщина получила серьезные травмы, а водитель скрылся с места происшествия. Первую помощь пенсионерке оказали прохожие. Медики и инспекторы ДПС прибыли на место через 10 минут после случившегося.

9 января сообщалось о том, что в Тюменской области водитель междугороднего автобуса высадил пенсионерку за 6 км до ее остановки. Пожилая женщина, ветеран труда, вынуждена была добираться пешком.

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