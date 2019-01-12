Галкин застыдил внука Пугачевой за пренебрежение к пенсионерам

Российский юморист Максим Галкин резко раскритиковал 27-летнего внука Аллы Пугачевой. Причиной этого стал мем, появившийся у Никиты Преснякова в соцсети Instagram.

На картинке изображены сначала молодые рокеры, а потом пожилые женщины. Подпись гласит «Мой Instagram — ожидание и реальность». По всей видимости, юный певец пошутил над тем, что интересен публике во многом как внук примадонны.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию», — написал Галкин в комментариях.

Он отметил, что реальность могла бы быть куда хуже — он мог бы быть не интересен вообще никому.

Ранее в январе сообщалось, что пользователи Сети нашли сходство между главной героиней сериала Netflix Russian Doll («Матрешка») и певицей Аллой Пугачевой.