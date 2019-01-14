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Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе минирования

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Специалисты проверяют аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково после анонимных сообщений с угрозой минирования. Об этом 14 января сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.

Собеседник агентства также отметил, что эвакуация пока не проводится.

13 января сообщалось, что норильский аэропорт Алыкель и дорога к нему были закрыты из-за погодных условий и ухудшения видимости в результате снегопада. Расчисткой дороги от снега занимались несколько бригад, также действовали стационарные и передвижной пункты обогрева.

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