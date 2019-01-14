В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы

В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как депутат пояснил агентству городских новостей «Москва», длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.

«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака», — уверен парламентарий.

12 января зампред комитета Госдумы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль призвал россиян приучать детей к здоровому образу жизни. Заботящиеся о здоровье своих детей родители должны показывать положительный пример и прививать моду на ЗОЖ, подчеркнул он.