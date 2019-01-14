Прямой эфир

В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как депутат пояснил агентству городских новостей «Москва», длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.

«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака», — уверен парламентарий.

12 января зампред комитета Госдумы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль призвал россиян приучать детей к здоровому образу жизни. Заботящиеся о здоровье своих детей родители должны показывать положительный пример и прививать моду на ЗОЖ, подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали о последствиях отказа от алкоголя на месяц
Депутат Госдумы предложил приучать детей к хорошему алкоголю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017