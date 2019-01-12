Депутат Госдумы посоветовал родителям прививать детям ЗОЖ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья, реаниматолог-неонатолог Леонид Огуль призвал российских родителей приучать детей к здоровому образу жизни. Одновременно парламентарий раскритиковал предложение своего коллеги о необходимости учить детей правильно пить спиртные напитки, сообщает 12 января «РИА Новости».

«В России алкоголь в магазинах продается только лицам, достигшим 18 лет. Получается, что в магазине 16-летнему подростку спиртное продавать нельзя, а дома наливать можно? По меньшей мере, это незаконно. Это миф, что родители могут научить подростка «пить культурно», — отметил Огуль.

По мнению законодателя, заботящиеся о здоровье своих детей родители должны показывать положительный пример и прививать моду на ЗОЖ.

«Всё закладывается в семье — привычки, взгляды и цели. Берегите детей от влияния алкоголя только своим примером», — резюмировал депутат.

11 января представитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента Андрей Свинцов заявил, что детей необходимо приучать к хорошему алкоголю, чтобы в будущем они могли отличить его от суррогата.

8 января сообщалось, что Россия достигла значительных успехов в борьбе за трезвость. Всего за 10 лет РФ с четвертого места в рейтинге самых пьющих стран мира переместилась на 14-е. Российские власти с 2005 года предприняли ряд мер, направленных на снижение уровня злоупотребления алкоголем, которые дали плоды.