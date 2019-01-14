Восемь ледовых переправ испытали на прочность в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли техническое освидетельствование восемь ледовых переправ. Их подвергли испытаниям на прочность. Проверку проводили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Как рассказали ИА AmurMedia в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, накануне была проинспектирована переправа через протоку Амура с левого берега на остров Мостовой. Она предназначена для транспортировки скальной породы.

Для того, чтобы сделать переправу более прочной, специалисты специально намораживали лед на участке, где будет движение транспорта. Это около 25 см к уже имеющемуся ледовому покрову. Для того, чтобы убедиться в прочности перехода, по нему протащили груз весом 50 т. Лед выдержал.

На переправе установили дорожные знаки, обеспечили участок спасательным инвентарем и подогнали тягач. Толщина общего намороженного и естественного покрова более 1 м.

Специалисты также увеличили грузоподъемность уже действующей переправы на автозимнике поселок Селихино – Николаевск-на-Амуре у села Подгорного. Сейчас там разрешено движение транспорта до 16 т вместо 8 т.

Одновременно с этим открыли официальную ледовую переправу по реке Амур в Амурском районе. По зимнику села Вознесенское – Амурск может передвигаться транспорт грузоподъемностью до 10 т.

Ранее сообщалось, что в Томпонском районе Якутии на федеральной дороге «Колыма» ушли под лед два бензовоза. В МЧС по республике сообщили, что водители проигнорировали дорожные указатели об ограничении массы в 30 т и заехали на автозимник.