Прямой эфир

Восемь ледовых переправ испытали на прочность в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае прошли техническое освидетельствование восемь ледовых переправ. Их подвергли испытаниям на прочность. Проверку проводили сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Как рассказали ИА AmurMedia в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, накануне была проинспектирована переправа через протоку Амура с левого берега на остров Мостовой. Она предназначена для транспортировки скальной породы.

Для того, чтобы сделать переправу более прочной, специалисты специально намораживали лед на участке, где будет движение транспорта. Это около 25 см к уже имеющемуся ледовому покрову. Для того, чтобы убедиться в прочности перехода, по нему протащили груз весом 50 т. Лед выдержал.

На переправе установили дорожные знаки, обеспечили участок спасательным инвентарем и подогнали тягач. Толщина общего намороженного и естественного покрова более 1 м.

Специалисты также увеличили грузоподъемность уже действующей переправы на автозимнике поселок Селихино – Николаевск-на-Амуре у села Подгорного. Сейчас там разрешено движение транспорта до 16 т вместо 8 т.

Одновременно с этим открыли официальную ледовую переправу по реке Амур в Амурском районе. По зимнику села Вознесенское – Амурск может передвигаться транспорт грузоподъемностью до 10 т.

Ранее сообщалось, что в Томпонском районе Якутии на федеральной дороге «Колыма» ушли под лед два бензовоза. В МЧС по республике сообщили, что водители проигнорировали дорожные указатели об ограничении массы в 30 т и заехали на автозимник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль с людьми провалился под лед в Приморье
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017