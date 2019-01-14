Прямой эфир

В Алма-Ате задержали готовившую теракты группу иностранцев

0
Фото: комитет национальной безопасности республики Казахстан
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа иностранцев, готовивших в Алма-Ате теракты по заданию ДАИШ («Исламское государство», запрещено в РФ. — Прим. «Известий»), задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ). Все задержанные — выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник 14 января.

Задержание провели 10 января, отмечается в сообщении. «Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним», — отметили в Комитете нацбезопасности республики Казахстан.

Лица, руководившие деятельностью задержанных, находятся вне Казахстана. Взрывы и последующую вооруженную атаку планировалось провести в Алма-Ате в местах большого скопления людей.

24 декабря британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гражданина РФ приговорили к 8 годам за пропаганду терроризма в Актобе
Готовившие теракты в Москве во время Кубка конфедераций получили от 7 до 9 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017