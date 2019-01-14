В Алма-Ате задержали готовившую теракты группу иностранцев

Группа иностранцев, готовивших в Алма-Ате теракты по заданию ДАИШ («Исламское государство», запрещено в РФ. — Прим. «Известий»), задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ). Все задержанные — выходцы из Центральной Азии, говорится в сообщении КНБ, опубликованном на сайте ведомства в понедельник 14 января.

Задержание провели 10 января, отмечается в сообщении. «Во время обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним», — отметили в Комитете нацбезопасности республики Казахстан.

Лица, руководившие деятельностью задержанных, находятся вне Казахстана. Взрывы и последующую вооруженную атаку планировалось провести в Алма-Ате в местах большого скопления людей.

24 декабря британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что боевики «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать пассажирские самолеты.