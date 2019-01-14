Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Премьера восьмого и последнего сезона популярного сериала «Игра престолов» состоится 14 апреля. Тизер опубликовал телеканал HBO на YouTube.

В представленном ролике оставшиеся члены семьи Старков, Арья, Санса и Джон Сноу находят свои статуи в подземелье Винтерфелла и слышат голоса предков. В конце видео указывается дата выхода сезона.

7 января HBO опубликовала ролик с первыми кадрами из заключительного сезона.

Кроме того, телесеть объявила актерский состав приквела к сериалу «Игра престолов». Одну из главных ролей исполнит голливудская актриса Наоми Уоттс.