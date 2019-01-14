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Меган Маркл осталась без телохранителя

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Фото: TASS/ZUMA
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Сотрудница Скотленд-Ярда, обеспечивавшая безопасность супруги принца Гарри Меган Маркл, подала в отставку спустя всего полгода работы на герцогиню Сассекскую, сообщает Fox News.

По данным телеканала в этот раз причиной стал не тяжелый характер невестки Елизаветы II, а неудобство герцогини из-за вечного присутствия телохранителей.

«В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык всегда находиться под охраной, [Меган] это сильно ограничивало и доставляло неудобства. В ее положении она никуда не может пойти без своих охранников, что сильно сковывает ее действия», — рассказал источник The Sunday Times.

Имя телохранителя не называется, однако, по данным издания, женщина решила покинуть полицию навсегда.

СМИ неоднократно рассказывали о тяжелом характере Меган Маркл и трудностях, с которыми сталкивается работающий с ней персонал.

Так, ранее уволилась личная помощница Меган. Кроме того, пост оставил личный секретарь принца Гарри, который проработал в королевской семье более 17 лет.

В декабре сообщалось, что траты Меган Маркл на одежду шокировали Букингемский дворец.

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