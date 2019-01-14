Ещенко пожаловался на оскорбления болельщиков «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал требования болельщиков о его уходе из команды.

«Чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера. Может, это где-то и правильно, но не стоит и наши заслуги преуменьшать. Они Массимо поднимают, а нас унижают, оскорбляют», — цитирует футболиста «Спорт Экспресс».

Ещенко призвал всех недовольных прийти и обговорить сложившуюся ситуацию, а не выбегать на поле во время матча.

«Но не все болельщики нас грязью поливают. Я на игре с «Локомотивом» слушал: часть начинает кричать про Глушакова, часть их освистывает. В общем, если у нас был бардак в начале сезона, то сейчас бардак на трибунах. Ребята, будьте едины, что бы там ни было», — добавил футболист.

В сентябре в «Спартаке» разгорелся скандал из-за того, что капитан команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко поддержали критику в адрес главного тренера Массимо Карреры.

Итальянский специалист отстранил футболистов от занятий с основной командой, а болельщики посчитали Глушакова и Ещенко предателями.

После отставки Карреры и возвращения футболистов в основной состав объединение фанатов красно-белых «Фратрия» потребовало убрать Глушакова из команды.

На матчах футболиста неоднократно оскорбляли и освистывали.