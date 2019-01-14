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Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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С начала введения в России системы tax free в апреле 2018 года иностранные туристы потратили в нашей стране около 8 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В среднем за поездку туристы оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей из-за tax free, возвращающей НДС покупок.

«Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров», — сказал он.

Отмечается, что иностранцы покупали в основном косметику, ювелирные украшения, часы и бижутерию, а также черную икру.

Эксперты отмечают, что иностранцы закупаются в России не только из-за tax free, но и и-за разницы в курсах валют, поскольку рубль все это время слабел к доллару и евро.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Икра по-черному: средний чек интуристов в РФ составил 100 тыс.

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