Ролик с гладящей кота собакой набрал десятки тысяч просмотров

В соцсетях набирает популярность видео с собакой, которая гладит кота.

Ролик появился в Insagram и набрал более 40 тыс. просмотров.

На кадрах запечатлено, как хозяин двух питомцев гладит кота, при этом рядом сидящий пес начинает повторять за человеком и тоже гладит кота по голове.

Псу это занятие явно понравилось, и с каждым разом он проявлял всё больше и больше любви к своему товарищу. Кот, однако, довольным не выглядел.

Пользователей Сети ролик повеселил, многие отметили, что никто не может устоять, чтобы не погладить котика.

В ноябре соцсети обсуждали видео реакции котов и собаки на преграду. Забавные кадры породили новые споры о том, кто умнее — собаки или кошки.