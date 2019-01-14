Прямой эфир

Ролик с гладящей кота собакой набрал десятки тысяч просмотров

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В соцсетях набирает популярность видео с собакой, которая гладит кота.

Ролик появился в Insagram и набрал более 40 тыс. просмотров.

На кадрах запечатлено, как хозяин двух питомцев гладит кота, при этом рядом сидящий пес начинает повторять за человеком и тоже гладит кота по голове.

Псу это занятие явно понравилось, и с каждым разом он проявлял всё больше и больше любви к своему товарищу. Кот, однако, довольным не выглядел.

Пользователей Сети ролик повеселил, многие отметили, что никто не может устоять, чтобы не погладить котика.

В ноябре соцсети обсуждали видео реакции котов и собаки на преграду. Забавные кадры породили новые споры о том, кто умнее — собаки или кошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с поедающим землю белым тигром из китайского зоопарка
Делающий сам себе массаж кот умилил пользователей Сети

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017