Ролик с гладящей кота собакой набрал десятки тысяч просмотров
В соцсетях набирает популярность видео с собакой, которая гладит кота.
Ролик появился в Insagram и набрал более 40 тыс. просмотров.
На кадрах запечатлено, как хозяин двух питомцев гладит кота, при этом рядом сидящий пес начинает повторять за человеком и тоже гладит кота по голове.
Псу это занятие явно понравилось, и с каждым разом он проявлял всё больше и больше любви к своему товарищу. Кот, однако, довольным не выглядел.
Пользователей Сети ролик повеселил, многие отметили, что никто не может устоять, чтобы не погладить котика.
В ноябре соцсети обсуждали видео реакции котов и собаки на преграду. Забавные кадры породили новые споры о том, кто умнее — собаки или кошки.