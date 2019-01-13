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В предвыборную программу АдГ внесли пункт о возможном выходе Германии из ЕС

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Немецкая правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) приняла программу, с которой пойдет на выборы в Европарламент, где прописана возможность выхода страны из Европейского союза, сообщает ТАСС.

Большинство делегатов проходящего 13 января в городе Риза (Саксония) съезда АдГ высказались за включение соответствующего пункта.

«Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии», — говорится в программе.

Кроме того, АдГ предлагает упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского сообщества, основанного на соблюдении общих интересов.

В своей программе партия также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, «чтобы при любых обстоятельствах сохранить идентичность европейских народных культур».

В конце сентября АдГ заняла второе место в рейтинге популярности политических партий Германии. По данным опроса общественного мнения, АдГ обошла Социал-демократическую партию (СДПГ) и уступила только правящему блоку ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель.

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