Прокуратура Германии начала расследование скандала с финансированием партии АдГ

Прокуратура немецкого города Констанц приступила к расследованию в отношении четырех членов правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как отмечает ТАСС во вторник, 20 ноября, в их число входит руководитель парламентской фракции АдГ Алис Вайдель.

Расследование ведется в отношении членов регионального отделения АдГ в районе Бодензе. Их подозревают в нарушении законодательства в отношении финансирования политических сил.

Отмечается, что незадолго до выборов в немецкий парламент в 2017 году на финансирование кампании Вайдель и отделения АдГ в Бодензе перевели €130 тыс. из Швейцарии и €150 тыс. из Голландии. Спустя несколько месяцев партия, по предварительной версии, вернула деньги отправителям. Однако пожертвования граждан стран, не входящих в ЕС, в Германии являются незаконными.

Примечательно, что Алис Вайдель имеет депутатскую неприкосновенность. Согласно законодательству Германии, расследование в ее отношении может начаться лишь спустя 48 часов после письменного уведомления главы бундестага Вольфганга Шойбле. Прокуратура направила в Берлин соответствующее письмо 48 часов назад.