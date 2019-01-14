Русские ракетки летят в Австралию: теннисисты готовы удивить фанатов

Дарья Касаткина и Карен Хачанов получили высокий 10-й номер при посеве на первом в этом сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open. Можно сказать, с жеребьевкой в Мельбурне россиянам повезло — соперники им достались не самые сильные. Касаткина встретится со швейцарской спортсменкой Тимеей Бачински (145 ракетка мира), а Хачанов — с немцем Петером Гоевчиком (60-я ракетка мира).

Касаткина рвется наверх

В прошлом году 21-летняя уроженка Тольятти пробилась в топ-10 мирового рейтинга WTA. Дважды россиянка доходила до четвертьфинала турниров «Большого шлема» — на «Ролан Гарросе» и в Уимблдоне. В октябре ей удалось выиграть второй в карьере турнир WTA — Кубок Кремля в Москве.

— Пока Касаткина не в своей лучшей форме, — сказал «Известиям» член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Она проиграла первый матч на турнире в Сиднее, но все-таки это была подготовка к главному турниру января. Сейчас для Дарьи главное — на характере пройти первые пару кругов. Ну а уже потом она может выйти на уровень, который соответствует рейтингу. Именно на Касаткину в Австралии будет вся надежда — она сильнейшая теннисистка страны. Но говорить что-то конкретное о шансах выиграть турнир можно будет только после первого матча.

Мария Шарапова до сих пор не вернулась на прежний уровень после дисквалификации. К тому же из-за травмы она пропустила конец прошлого сезона. Australian Open станет для Марии хорошим шансом начать восхождение наверх. Сейчас в мировом рейтинге самая звездная российская теннисистка находится на 30-м месте.

— У Шараповой есть шансы хорошо выступить в Австралии, — отметил президент ФТР Шамиль Тарпищев. — Главное, чтобы у нее было должное психологическое состояние. Когда нервная система не в порядке, трудно показывать стабильную игру. Кроме того, для Марии важно держать свою подачу. Если 70% игры будет удаваться ей с первой попытки, это будет хорошим подспорьем для удачного выступления.

Среди других представительниц России эксперты выделяют Анастасию Павлюченкову и Екатерину Макарову.

— Не могу сказать, что первые выступления в сезоне доставляют большую радость, — отметил Владимир Камельзон. — И Павлюченкова, и Макарова выступают скачкообразно. Хочется, чтобы в Австралии они показали максимум из того, что могут. Что касается остальных наших представительниц, прорыва от них я не жду. Вся надежда только на Касаткину.

По мнению специалиста, пока в женском одиночном разряде называть фаворитов трудно — ожидать победы можно от целого ряда теннисисток.

— Мало что можно сейчас предсказать — о себе могут заявить первые 20–30 теннисисток рейтинга WTA, — продолжил он. — Внутри этой группы силы выравнялись. Сейчас нет такого сильного превосходства, какое несколько лет назад было у сестер Уильямс, Шараповой или Виктории Азаренко. Нет яркой звезды, о которой можно точно сказать, что она будет в полуфинале и станет претендовать на титул. Много теннисисток показывают классную игру, но — за счет физподготовки. Все кинулись в эту сторону, даже Шарапова стала заниматься. Именно физподготовка сейчас определяет статус. Тот, кто лучше накачан, — тот выиграет. При этом среди мужчин ярким игровым почерком выделяются Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Да и у наших лидеров — Медведева и Хачанова — есть свой стиль.

Хачанов и Медведев в топе

В прошлом году Карен Хачанов совершил существенный прорыв, выиграв три турнира «Мастерс» и добравшись до 11-го места в мировом рейтинге ATP. На «Ролан Гарросе» и в Уимблдоне 22-летний теннисист дошел до четвертого круга, показав лучшие результаты на турнирах «Большого шлема» в своей карьере.

Три «Мастерса» в 2018 году выиграл и Даниил Медведев. 26-летний спортсмен также показал лучшие результаты в «Большом шлеме» — третий круг Уимблдона и US Open (Открытый чемпионат США). Сейчас Даниил находится на 16-м месте в рейтинге.

— Карен и Даниил добились существенного прогресса и способны превзойти свои результаты, — заявил «Известиям» знаменитый теннисист Андрей Чесноков. — Во всяком случае выход в четвертый круг в Австралии уже не будет восприниматься неожиданностью, как это было раньше. Оба сейчас в хорошем игровом возрасте. Медведев и Хачанов набирают обороты и способны пройти далеко по турнирной сетке. А Карен, если будет уверенным в себе, может побороться и за победу.

Среди мужчин Россию представят еще два теннисиста из топ-100 — Андрей Рублев и Евгений Донской. Открытый чемпионат Австралии отечественные спортсмены в одиночном разряде покоряли трижды. Победителями турнира становились Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).

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