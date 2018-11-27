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Шарапова рассказала о своей возможной профессии вне тенниса

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Фото: TASS/Sportfoto Zimmer
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о том, какую бы профессию выбрала, если бы не стала спортсменкой. Об этом сообщило издание Tennis World USA в понедельник, 26 ноября.

«Если бы я не играла в теннис, то реализовала бы себя в архитектуре или дизайне», — цитирует Шарапову «Газета.ру».

Теннисистка добавила, что с юности увлекалась архитектурой, интересовалась разными типами зданий и любила творческий подход.

Мария Шарапова одерживала победу на 39 турнирах WTA, дважды становилась чемпионкой Открытого чемпионата Франции, по одному разу побеждала на Открытом чемпионате США, Австралии и Уимблдоне.

6 ноября стало известно, что Мария Шарапова за свою профессиональную карьеру заработала $38,3 млн.

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