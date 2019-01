12 января 2019 года войдет в американскую историю как дата нового рекорда. К сожалению, речь идет не о каком-то достижении в науке, экономике или спорте. Побит печальный рекорд срока так называемого шатдауна — прекращения работы госструктур за исключением тех, которые являются наиболее важными для функционирования государства. К таким относятся госпитали, электро- и водоснабжение, армия, пожарные службы, авиадиспетчеры и ряд других.

Прежний рекорд продолжительностью 21 день, достигнутый в 1995 году при президенте Билле Клинтоне, был побит еще в прошлую субботу. Но обе стороны конфликта — лидеры республиканцев во главе с Дональдом Трампом и демократы в конгрессе — закусили удила и ждут, кто моргнет первым.

Как известно, цена вопроса — $5 млрд, а точнее, $5,7 млрд, которые Трамп требует для строительства стены на границе с Мексикой. В то же время, согласно заявлению главного экономиста рейтингового агентства Standard & Poors Бет Энн Бовино, потери США от шатдауна уже равняются $3,6 млрд. Если шатдаун продлится еще две недели, общая сумма потерь для экономики США достигнет $6 млрд, считает она.

Кризис несколько смягчается тем, что под шатдаун попали только 25% госслужащих, остальные 75% были ранее профинансированы до сентября нынешнего года. Однако 25% — это более чем 800 тыс. работников, вынужденных покрывать свои домашние расходы без зарплат. Очевидно, не все имеют достаточные для этого сбережения. Понятно, что у многих происходящее вызывает недовольство, но политиков больше волнует, кого американские граждане будут обвинять в нынешнем кризисе.

Пока ситуация складывается не в пользу Трампа: согласно результатам опросов общественного мнения, большинство граждан (53%) считают, что за шатдаун ответственны именно он и республиканцы. Тем не менее электоральная база президента по-прежнему стоит за него, и, пока это так, Трамп может позволить себе и дальше следовать собственной жесткой линии.

В принципе у него есть возможность объявить в стране чрезвычайное положение. Тогда, согласно конституции, президент может перераспределять статьи бюджета без конгресса. Например, необходимые для стены миллиарды можно будет взять из $14 млрд, уже выделенных на восстановление инфраструктуры после ураганов в Пуэрто-Рико, Техасе, Калифорнии и Флориде. Трамп также попросил руководство Пентагона посмотреть, есть ли возможности для выделения недостающих на строительство стены сумм.

Однако даже некоторые республиканские сторонники Трампа в конгрессе предостерегают его от спешки с принятием такого решения — пока ситуация в стране еще не достигла того критического уровня, который оправдывал бы введение чрезвычайного положения. Если Трамп все же пойдет на этот шаг, на него повалятся судебные иски и процесс импичмента будет запущен.

Казалось бы, отыскать «русский след» в таком деле, как шатдаун, очень сложно. Но противникам Трампа нельзя отказать в творческой изобретательности. За последние несколько дней в различных СМИ, включая The New York Times и The Washington Post, появились статьи о том, что сразу после увольнения директора ФБР Джеймса Коми в бюро началось расследование возможной успешной вербовки президента Москвой. Также Трампа обвиняют в том, что он скрывает детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным, конфисковав все записи у своего переводчика и запретив ему об этом говорить.

По мнению американских СМИ, это означает, что практически все действия президента США продиктованы Кремлем. В том числе и шатдаун. И не важно, что ни ФБР, ни спецпрокурор Роберт Мюллер никаких подтверждений сговора не обнаружили. По замыслу авторов, любое упоминание его имени рядом с Россией или Путиным — еще одна капля. Которая, как известно, камень точит. А в данном случае точит ножки президентского стула в Овальном кабинете.

Шатдаун же тем временем продолжается, и пока предпосылок для его прекращения не наблюдается.

Автор — президент Американского университета в Москве

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции