Следовавший в Москву автобус перевернулся на Украине

Направлявшейся из Киева в Москву автобус перевернулся в Черниговской области. В результате происшествия три человека получили травмы, сообщается на сайте регионального управления национальной полиции Украины.

Отмечается, что авария произошла во второй половине дня 12 января. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство завалилось на правый бок. Всего в момент ДТП в автобусе находились 17 пассажиров.

Ранее стало известно, что автобус с туристами перевернулся вблизи мексиканского города Кульякан. Пострадали не менее 35 человек.

11 января сообщалось, что двухэтажный автобус протаранил остановку в канадской Оттаве, три человека погибли, 25 пострадали, из них 14 госпитализированы в тяжелом состоянии.